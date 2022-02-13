13.02.2022 (17:00)

Специалисты службы ГСМ общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению отборочного этапа конкурса АрМИ-2022 «Армейский запас»

Специалисты службы горюче-смазочных материалов воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению отборочного этапа конкурса Армейских международных игр «Армейский запас» в Центральном Федеральном округе.

Соревнования пройдут в 4 основных номинациях – в «армейской эстафете» военнослужащие пробегут полосу препятствий с отработкой нормативов по сборке и разборке автомата АК-74М, надеванию общевойскового защитного комплекта, перекачке горючего при помощи насосов, а также доставке и погрузке канистр в автомобили МТО.

Наибольшее внимание будет уделяться конкурсам профессионального мастерства – «военно-спортивная эстафета» и «выполнение индивидуальных нормативов», где специалисты службы ГСМ в одиночном и командном зачете будут разворачивать автотопливозаправщики АТ3-7, подготавливать к перекачке мотонасосные установки МНУГ-80, элемент насосной гарнизонной станции ПНУ 100/200М, а также основной элемент полевого магистрального трубопровода ПМТП-150 протяжённостью 300 метров. Завершающим этапом конкурса станет «Огневая подготовка», на которой военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из автомата АК-74М и пистолета Макарова по статичным и динамичным мишеням.

Всего в конкурсе принимают участие около 200 специалистов службы ГСМ общевойсковой армии ЗВО. Лучшие команды частей и соединений общевойсковой армии ЗВО пройдут во второй этап конкурса, где будут определены наиболее подготовленные специалисты МТО объедения.

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