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13.02.2022 (14:00)

На озеленение и благоустройство территорий военных городков ЦВО в 2022 году выделено 13 млн. рублей

На озеленение территорий военных городков Центрального военного округа в 2022 году  выделено  13 млн.  рублей. Работы по благоустройству военных городков спланированы совместно с  администрацией городов и районов, в чьих границах ответственности они расположены и завершатся в первом  полугодии сего года.

Сотрудниками  филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО составлена дорожная карта выполнения работ. На территории военных городков Абакана, Казани и Кызыла высадят  пять тысяч саженцев: березы, ели, сирени и можжевельника. Кроме того, организовано обновление и восстановление детских площадок, лавочек и системы освещения. Приведены в порядок места массового отдыха: парки, скверы, площадки для занятий спортом.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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