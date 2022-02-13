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13.02.2022 (13:30)

Артиллеристы ЦВО начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге

Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского для этого организована специальная площадка.

Салютные залпы будут выполнены из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, активно применявшихся в годы Великой Отечественной войны.

Тренировки проводятся на полигоне под Екатеринбургом. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля.

Справочно:

76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность, советские артиллеристы называли ее ласково – «Зося», а солдаты вермахта – «трещоткой» за высокую скорострельность и характерный звук выстрела.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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