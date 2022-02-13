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13.02.2022 (13:00)

В Подмосковье действующие чемпионы «Танкового биатлона» готовят новых победителей

На полигонах в Московской области действующие чемпионы по «Танковому биатлону» проводят занятия с танковыми экипажами где передают им свой опыт. Командир танка старший сержант Сергей Александров, механик-водитель старшина Антон Крицкий, наводчик-оператор старшина Максим Дмитров организовали занятия с лучшими танковыми экипажами танковой армии ЗВО для участия в отборочных этапах «Танкового биатлона» АрМИ-2022.

Обучаемые проходят теоретическую подготовку в классе и разбор каждого элемента по преодолению препятствий соревновательной трассы и подготовке штатного вооружения танка к стрельбе, чтобы максимально быстро поразить все мишени и не заработать штрафные круги.

Победители прошлого года делятся секретами в прохождении трассы. Рассказывают, как правильно преодолевать препятствия с целью экономии времени, какие приемы направлены на слаженность работы экипажа от старта до финиша. После чего военнослужащие переходят к практическим действиям, по элементам разбирая каждое препятствие соревновательной трассы, пройденное обучаемым экипажем.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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