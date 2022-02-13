13.02.2022 (12:30)

Завершился чемпионат армии ВВС и ПВО ЗВО по гиревому спорту и жиму штанги лежа

С 8 по 11 февраля на базе филиала ЦСКА/Смоленск прошел чемпионат армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) по гиревому спорту и жиму штанги лежа.

В соревнованиях приняли участие более 80 военнослужащих из всех воинских частей и соединений объединения. Целями турнира являлись повышение уровня общей физической подготовленности военнослужащих, выполнение нормативов на присвоение спортивных званий и разрядов, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды объединения.

Соревнования в жиме штанги лежа прошли в 7 весовых категориях среди мужчин и в 6 весовых категориях среди женщин. В этой дисциплине абсолютный лучший результат показал старший лейтенант Д. Мурсаев, который выступал в категории до 120 кг. Ему покорилась штанга весом 215 кг.

Среди мужчин в толчке двух гирь весом 24 кг из всех весовых категорий лучший показатель у прапорщика А. Королева. Его результат – 92.

Среди женщин абсолютный наивысший результат в рывке гири весом 16 кг. показала прапорщик Е. Максимова. Её суммарный результат – 70.

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