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13.02.2022 (12:00)

В ходе плановой боевой подготовки войск ЮВО инспекторы 115 ВАИ за месяц обеспечили безопасность при движении 70 воинских колонн

За месяц текущего года в ходе плановой боевой подготовки войск Южного военного округа (ЮВО) инспекторы дорожно-патрульной службы 115 военной автомобильной инспекции (ВАИ) обеспечили безопасность дорожного движения более 70 воинских колонн по территории Краснодарского края.

В частности, инспекторы ВАИ произвели около 30 сопровождений военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Порядка 50 механизированных маршей прошли с преодолением маршрута протяженностью более 200 км.

Также инспекторами передвижных мобильных постов ВАИ осуществлено около 150 регулирований дорожного движения для организации безопасности дорожного движения при сопровождении воинских колонн.

Организация сопровождения осуществлялась с целью обеспечения передвижения колонн военной техники от пунктов постоянной дислокации до полигонов боевой подготовки с целью проведения плановых занятий по боевой подготовке.

Всего, в ходе обеспечения передвижения военнослужащих на боевой технике, инспекторами ВАИ было сопровождено около 1 тыс. машин, в их числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , ВАИ
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