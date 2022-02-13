13.02.2022 (11:30)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота проходит месячник сплочения воинских коллективов

В подразделениях Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проходит месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Офицерами и специалистами - психологами в казармах и на войсковых полигонах проводятся различные воспитательные мероприятия, в том числе правовые информирования, вечера вопросов и ответов с военнослужащими по призыву, круглые столы, инструкторско-методические занятия с командирами всех степеней.

В свою очередь офицеры военной прокуратуры разъясняют военнослужащим об уголовной и дисциплинарной ответственности за нарушение уставных правил взаимоотношений.

Основными целями проводимого мероприятия является совершенствование деятельности офицерского и сержантского состава по поддержанию уставного порядка, укреплению воинской дисциплины и недопущению конфликтов между военнослужащими.

В месячнике принимают участие 100 процентов личного состава соединений НВМБ, в их числе более 200 новобранцев, прибывших в подразделения и на корабли объединения в ходе осеннего призыва прошлого года.

Все мероприятия проходят со строгим соблюдением мер по профилактике нераспространения новой короновирусной инфекции.

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