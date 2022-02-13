13.02.2022 (11:00)

Во Владивостоке разведчики преодолевали препятствия на БМП-2 в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки»

Во Владивостоке на базе полигона морской пехоты «Горностай» Тихоокеанского флота (ТОФ) проходит окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Завершились соревнования механиков-водителей по вождению БМП-2 в сложных условиях местности. В ходе данного этапа разведчики на боевых машинах преодолевали на время препятствия и ограниченные проходы с подъёмами, спусками и косогорами.

Во время соревнований механиков-водителей остальной личный состав выполнял нормативы в индивидуальном порядке, в том числе по первой медицинской помощи раненому, по развёртыванию радиостанции, по топографии, а также по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Всего участникам необходимо пройти 5 этапов, среди которых «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательных групп в район сбора после выполнения задачи».

В рамках соревнований, которые продлятся до 17 февраля, команды разведчиков от различных подразделений поборются за место в окружной команде, которая представит Восточный военный округ во всеармейском этапе конкурса.

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