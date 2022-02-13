13.02.2022 (10:30)
Более 140 объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году отремонтируют специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ
Более 140 объектов жилищно-коммунального хозяйства отремонтируют специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в 2022 году.
В настоящее время уже начался плановый ремонт объектов флота, находящихся в оперативном управлении. Всего запланировано выполнить ремонт на 174 объектах казарменно-жилищного фонда и объектах коммунального значения, из них: на 10 объектах казарменно-жилищного фонда, 12 объектах коммунального назначения, 47 объектах электросетевого хозяйства, 52 объектах в рамках выполнения противопожарных мероприятий, 19 контейнерных площадок, 34 объектах озеленения в 6 военных городках.
Для проведения ремонта в жилищно-коммунальных службах филиала сформировано 17 бригад.
Для выполнения задачи по озеленению уже подготовлена документация для проведения конкурсов на озеленение военных городков.
В весенний период запланировано проведение субботников, в ходе которых будут приведены в порядок территории военных городков и прилегающих территорий.
Поддержание на должном уровне объектов социальной инфраструктуры военных городков Тихоокеанского флота, находящихся на обслуживании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ТОФ), одна из основных задач управления.