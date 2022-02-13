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13.02.2022 (10:00)

Профилактическую акцию «Автошина» провели сотрудники ВАИ в Новосибирской области

Профилактическую акцию «Автошина» провели инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) с военными водителями и военнослужащими – владельцами личного автотранспорта в Новосибирской области.

В ходе проведения акции военные автоинспекторы, по согласованию с командованием воинских частей, провели осмотр военного автотранспорта и личных транспортных средств военнослужащих, где большое внимание было уделено состоянию автомобильных шин для движения в зимнее время. Дополнительно до военнослужащих были доведены особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях, таких как гололёд и снежные перемёты.

Кроме этого, с военнослужащими были проведены занятия по соблюдению правил ПДД и ответственности за их нарушения. Особое внимание было уделено нововведениям в правилах ПДД, которые вступили в силу с 1 января 2022 года.

Цель акции - осуществление проверки готовности транспортных средств Министерства обороны и военнослужащих к вождению автомобиля в условиях резких изменений температуры воздуха и различных погодных явлениях в зимне-весеннем периоде.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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