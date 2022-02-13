13.02.2022 (09:30)

Российские летчики в Таджикистане пройдут курс выживания в горах

Летный состав транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1и ударных Ми-24 авиационной группы 201-ой военной базы в Таджикистане пройдет курс выживания в горной местности.

В ходе занятий военнослужащие будут совершенствовать навыки выживания в условиях автономного существования в составе экипажа и в одиночку с использованием средств спасения и жизнеобеспечения, специального снаряжения и подручных средств. В соответствии с программой подготовки особое внимание будет уделено выполнению прыжков с парашютом, совершению длительных переходов, преодолению различных препятствий, в том числе водных.

Завершится курс комплексным занятием по выживанию в условиях дикой природы в течение суток, в рамках которого летчики отработают задачи по добыванию воды и пищу, разведению огня, оборудованию мест для ночлега.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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