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13.02.2022 (09:15)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Буйнакске проводят мероприятия по противодействию COVID-19

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 10 (г. Буйнакск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) проводят регулярные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В жилищно-коммунальной службе № 10 проводятся информационные мероприятия о необходимости вакцинации и ревакцинации для достижения коллективного иммунитета. В организации от новой коронавирусной инфекции вакцинировались более 350 человек, что свыше 85% сотрудников. За два года пандемии в жилищно-коммунальной службе № 10 (г. Буйнакск) зафиксировано 4 случая заболевания COVID-19.

Все помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, в помещениях жилищно-коммунальной службы установлены дезинфекторы для рук, постоянно проводится уборка и антибактериальная обработка помещений, ужесточен пропускной режим, ведется мониторинг состояния здоровья работников, ответственные лица следят за запасами дезинфицирующих и антибактериальных средств.

Помимо собственной безопасности в отношении распространения новой коронавирусной инфекции жилищно-коммунальная служба следит за дезинфекцией помещений мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании, где проживают военнослужащие ЮВО и члены их семей. В обслуживании жилищно-коммунальной службы находится 33 объекта специализированного жилищного фонда Министерства обороны Российской федерации.

Работники жилищно-коммунальной службы ответственно трудятся, чтобы сохранить привычный комфорт жизни в непростое время на всех объектах жилищно-коммунального назначения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , COVID-19
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