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13.02.2022 (09:00)

Подразделения РХБ защиты ЮВО впервые обеспечили аэрозольную маскировку мотострелковых рот на ротных тактических учениях

Аэрозольную маскировку опорных пунктов мотострелковых усиленных рот обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) во время двусторонних тактических учений.

Аэрозольные команды были впервые задействованы в ротных учениях. Ранее подразделения подтвердили свою эффективность в батальонных тактических группах ЮВО, в состав которых их ввели в прошлом году.

Для маскировки огневых позиций боевой техники на первой линии обороны военнослужащие применили штатную термо-дымовую аппаратуру, дымовые шашки и ручные дымовые гранаты.

Кроме того, постановку воздушно-аэрозольной завесы с использованием систем ВДК и ВСМ-9 обеспечили экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Двусторонние ротные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся по плану боевой подготовки зимнего периода обучения.

В течение трех недель в войсках ЮВО на 15 общевойсковых полигонах будет проведено более 30 двусторонних ротных тактических учений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Учения
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