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13.02.2022 (08:45)

На военной базе ЮВО в Армении подвели промежуточные итоги работы коммунально-эксплуатационной службы в отопительный период

Командование военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подвело промежуточные итоги работы коммунально-эксплуатационной службы в отопительный период на территориях гарнизонов соединения.

Специалистами коммунальной службы осуществляется содержание и эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, а также предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Республики Армения.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы военной базы осуществляют обслуживание и содержание коммунальных объектов военных городков базы ЮВО на территориях Гюмрийского и Ереванского гарнизонов.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций во время отопительного периода в жилищно-коммунальной службе работают аварийно-ремонтные бригады, имеющие в наличие необходимые инструменты, автомобильной и специальной техникой.

В подготовительный период специалистами были сформированы запасы жидкого и твердого котельного топлива, которые в настоящее время поддерживаются в нормативном количестве.

Руководители и специалисты жилищно-коммунальной службы российской военной базы выполняют все нормативные мероприятия на коммунальных объектах, способствующих успешному прохождению отопительного сезона. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и суровый высокогорный климат, работа на всех объектах инфраструктуры соединения выполняется в штатном режиме и без происшествий.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военная база , Армения
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