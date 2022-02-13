13.02.2022 (08:30)

В Карачаево-Черкесии завершилось двустороннее тактическое учение ЮВО с применением вертолетов армейской авиации

Усиленные роты горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии завершили двустороннее тактическое учение с применением вертолетов армейской авиации и вернулись в пункт постоянной дислокации.

В ходе учения командиры усиленных рот действовали друг против друга, во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями выполнили ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника. Экипажи армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили учебно-боевые задачи в соответствии с решениями командиров тактических групп мотострелкового соединения на горном полигоне Кобу-Баши.

На этапе огневой подготовки военнослужащие провели боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», многоцелевых легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов 2Б-14 «Поднос».

Всего в двустороннем тактическом учении приняли участие около 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 70 ед. военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты.

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