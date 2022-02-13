13.02.2022 (08:15)

Более тысячи мотострелков ЮВО посетили концерт Волгоградского гарнизонного Дома офицеров на полигоне Прудбой

Более 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из состава батальонных тактических групп, проходящих полевые сборы на общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом, посетили концерт артистов Волгоградского гарнизонного Дома офицеров.

Концерт состоялся на открытом воздухе в выходной день после выполнения военнослужащими учебно-боевых задач на полигоне. Репертуар творческих коллективов включал популярные отечественные и зарубежные композиции, песни военных лет, а также известные классические произведения.

Концертная программа была тепло принята военнослужащими. Некоторые номера настолько сильно впечатлили мотострелков, что в конце концерта в качестве благодарности для артистов на сцене выступил творческий коллектив, составленный из самих военнослужащих соединения.

Все мероприятия прошли при соблюдении противоэпидемических мер с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний среди личного состава и артистов.

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