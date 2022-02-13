Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.02.2022 (08:15)

Более тысячи мотострелков ЮВО посетили концерт Волгоградского гарнизонного Дома офицеров на полигоне Прудбой

Более 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из состава батальонных тактических групп, проходящих полевые сборы на общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом, посетили концерт артистов Волгоградского гарнизонного Дома офицеров.

Концерт состоялся на открытом воздухе в выходной день после выполнения военнослужащими учебно-боевых задач на полигоне. Репертуар творческих коллективов включал популярные отечественные и зарубежные композиции, песни военных лет, а также известные классические произведения.

Концертная программа была тепло принята военнослужащими. Некоторые номера настолько сильно впечатлили мотострелков, что в конце концерта в качестве благодарности для артистов на сцене выступил творческий коллектив, составленный из самих военнослужащих соединения.

Все мероприятия прошли при соблюдении противоэпидемических мер с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний среди личного состава и артистов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Учебно-методический сбор с офицерами военно-учебного центра УрФУ состоялся в Екатеринбурге
Военнослужащие ЮВО в Армении ежедневно смотрят онлайн-трасляцию зимних Олимпийских игр в Пекине
На полигонах ЮВО завершился трехдневный сбор с подразделениями БАРС
Горные подразделения ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили марш-бросок на высоте более 1,5 тыс. м

Метки:
Южный военный округ , Военные сборы , Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false