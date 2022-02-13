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13.02.2022 (07:45)

В ЮВО стартовал конкурс детских работ в рамках акции «Российский солдат миротворец»

Командование Южного военного округа организовало для детей военнослужащих конкурс детских работ в рамках военно-патриотической акции «Российский солдат миротворец», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Для участия в конкурсе приглашаются дети военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных на территории пятнадцати субъектов Российской Федерации Юга России, Северного Кавказа и Закавказья.

Конкурс детских работ продлится до 17 февраля.  В данный период времени для участия в конкурсе приниматюься работы по таким темам как: «Защитник Отечества», «Армия России» и «Я - будущий защитник». Участники конкурса будут разделены на две возрастные группы: 4-7 и 8-17 лет.

Официальные объявления итогов конкурса и награждение победителей состоится на выставках, которые откроются в гарнизонных и окружном домах офицеров, во время проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. Лучшие работы будут направлены российским миротворцам в Нагорный Карабах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , Миротворец
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