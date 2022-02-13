13.02.2022 (06:30)
В воинских частях ВВО проводится месячник сплочения воинских коллективов
В воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Приамурье, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Приморье, Сахалине, в феврале текущего года проводится месячник сплочения воинских коллективов.
Основная цель данного мероприятия — совершенствование деятельности офицерского и сержантского составов воинских частей по сплочению воинских коллективов и активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих.
Особое внимание уделяется повышению роли и значения сержантского состава в воинских коллективах младшего командирского звена.
В ходе месячника спланировано более 80 различных мероприятий: беседы, «круглые столы», занятия по изучению руководящих документов, инструктажи.
В мероприятиях участвуют представители общественности и ветеранских организаций. Месячник завершится 28 февраля.