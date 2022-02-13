Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.02.2022 (06:30)

В воинских частях ВВО проводится месячник сплочения воинских коллективов

В воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Приамурье, Еврейской автономии, Хабаровском крае,  Приморье, Сахалине, в феврале текущего года проводится месячник сплочения воинских коллективов.

Основная цель данного мероприятия — совершенствование деятельности  офицерского и сержантского составов воинских частей по сплочению воинских коллективов и активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих.

Особое внимание уделяется повышению роли и значения сержантского состава в воинских коллективах  младшего командирского звена.

В ходе месячника спланировано более 80 различных мероприятий: беседы, «круглые столы», занятия по изучению руководящих документов, инструктажи.

В мероприятиях участвуют представители общественности и ветеранских организаций. Месячник завершится 28 февраля.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Дальнем Востоке состоялся межрегиональный военно-исторический фестиваль, посвященный 100-летию «Волочаевского боя»
В воинских частях общевойсковой армии ВВО в Забайкалье стартует отборочный этап конкурса АрМИ-2022 «Воин мира»
Юнармейцы активно участвуют в военно-патриотических мероприятиях Приамурья
В военной школе поваров ВВО в Забайкалье началась подготовка младших специалистов

Метки:
Восточный военный округ , Месячник
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false