13.02.2022 (06:15)

Военнослужащие в Приамурье приняли участие в «Лыжне России-2022»

12 февраля 2022 года в городе Благовещенске прошли Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2022». Мероприятия прошли в районе поселка Моховая падь на лыжной базе «Россия»

В соревнованиях участвовали военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), а также курсанты и руководящий состав Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ)

В спортивно-массовом мероприятии было привлечено порядка двух сотен военнослужащих, из которых порядка 30 курсантов являются военнослужащими специального факультета, представляющих различные страны дальнего зарубежья.

Перед гонкой все военнослужащие соединения прошли медицинский осмотр и получили допуск к соревнованиям. На старт допускался только личный состав, привитый от COVID-19 или перенесший инфекцию ранее.

Справочно:

«Лыжня России» – самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта, который влияет на здоровье самым положительным образом – физическая активность здесь сочетается с нахождением на открытом воздухе. Основной целью соревнований является привлечение горожан к регулярным занятиям лыжным спортом и популяризация здорового образа жизни.

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