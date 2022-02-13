13.02.2022 (06:00)

На Дальнем Востоке состоялся межрегиональный военно-исторический фестиваль, посвященный 100-летию «Волочаевского боя»

На Дальнем Востоке состоялся межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни».

Фестиваль посвящен 100-летию «Волочаевской операции», проведенной в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Основным событием фестиваля стала реконструкция исторического боя на Волочаевской сопке в Еврейской автономной области.

В организации фестиваля и реконструкции Волочаевского боя также приняли участие военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дети военнослужащих и юнармейцы-учащиеся подшефной школы объединения.

Участники мероприятия с достоверной точностью воссоздали историческое событие с применением стрелкового оружия того времени и использовали экипировку участников Волочаевского сражения.

Справочно:

Волочаевское сражение 1922 года стало главной переломной точкой в окончании Гражданской войны на Дальнем Востоке и в России. Волочаевское сражение развернулось на Приамурских землях площадью около 3000 гектаров в 55 км от города Хабаровска. В результате Волочаевской операции оборона войск Белоповстанческой армии была прорвана частями Народно-революционной армии, и 14 февраля без боя был взят Хабаровск. Стратегическая инициатива перешла к Народно-революционной армии, что создало условия для освобождения Приморья, а затем привело к окончательному разгрому сил белых на Дальнем Востоке.

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