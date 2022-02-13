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13.02.2022 (05:45)

В воинских частях общевойсковой армии ВВО в Забайкалье стартует отборочный этап конкурса АрМИ-2022 «Воин мира»

В  воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, стартует  первый отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди военнослужащих «Воин мира».

В течение недели военнослужащие в составе команд от подразделений будут бороться за победу в нескольких конкурсных дисциплинах.

Участники будут выявлять лучших в знаниях военной истории и международного гуманитарного права в этапе под названием «Эрудит». Соревноваться в силе, быстроте, выносливости, меткости и навыках ориентирования на местности в этапах «Атлет», «Снайпер» и «Профессионал». Определять самых творческих личностей в литературно-художественном и танцевальном этапе «Кавалер (Сударыня)».

Лучшие военнослужащие по результатам испытаний представят свою воинскую часть на армейском этапе, который состоится в марте текущего года в Чите.

В состязаниях примет участие свыше ста военнослужащих соединений и подразделений общевойсковой армии ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Соревнования
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