13.02.2022 (05:30)

Юнармейцы активно участвуют в военно-патриотических мероприятиях Приамурья

Юнармейцы Хабаровска приняли участие в открытии мемориальных досок на фасадах гимназии и одной из школ краевой столицы. Мемориальные доски посвящены бывшим учащимся средних образовательных учреждений - летчикам Игорю Шумакову и Александру Зуеву, погибшие при исполнении служебного долга. За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях пилоты посмертно были награждены орденами Мужества.

Также воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» участвовали во Всероссийской акции «Обелиск», целью которой является формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание уважения к подвигам народа и гуманного отношения к людям старшего поколения. В рамках мероприятия представители Хабаровского края осуществили уход за мемориалами и памятниками, а также захоронениями воинов, погибших при выполнении служебного долга.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работе на базе одного из учебных заведений Благовещенска (Амурская область) прошло первое занятие по огневой подготовке для юнармейцев города.

Первыми посетили занятие юнармейцы средней общеобразовательной школы. Ребята узнали, как правильно стоять во время выстрела, как правильно держать оружие и прицеливаться. В электронном тире юные патриоты смогли устроить мини-чемпионат по стрельбе из аналога снайперской винтовки Драгунова СВД с оптическим прицелом, автомата Калашникова и пистолета Макарова ПМ.

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