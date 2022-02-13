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13.02.2022 (08:00)

Экипажи ВТА выполнили полеты по приборам в сложных метеорологических условиях

В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошли полеты в сложных метеорологических условиях на самолетах Ил-76.

Летный состав ВТА отработал полеты при минимуме погоды, обусловленной сильным боковым ветром, осадками, низкой облачностью и ограниченной видимостью. Заход на посадку летчиками осуществлялся по приборам без визуальных ориентиров.

Посадка в сложных метеоусловиях при минимуме погоды является одним из основных критериев профессионализма летчика военно-транспортной авиации.

Основной задачей данных полетов является поддержание уровня натренированности и боеготовности экипажей для выполнения полетов в любых погодных условиях на любых аэродромах, а также повышение квалификационных разрядов молодого летного состава и подготовка молодых экипажей при минимуме погоды.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Боевая подготовка
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