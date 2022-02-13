13.02.2022 (07:30)
В Тверском соединении ВТА прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора
В соединении военно-транспортной авиации проведено тактико-специальное занятие с участием групп антитеррора.
В рамках проведения комплексной тренировки были разыграны сценарии нападения условного противника на контрольно-пропускной пункт и объекты аэродрома.
В ходе тренировки были отработаны практические действия по отражению вооруженного нападения условного противника и предотвращению проникновения на территорию воинской части.
Для создания максимально приближенной к боевой обстановке использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки.
Также во время тренировки военнослужащие, заступающие в суточный наряд, выполнили ряд мероприятий по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории воинской части.
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