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13.02.2022 (07:30)

В Тверском соединении ВТА прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В соединении военно-транспортной авиации проведено тактико-специальное занятие с участием групп антитеррора.

В рамках проведения комплексной тренировки были разыграны сценарии нападения условного противника на контрольно-пропускной пункт и объекты аэродрома.

В ходе тренировки были отработаны практические действия по отражению вооруженного нападения условного противника и предотвращению проникновения на территорию воинской части.

Для создания максимально приближенной к боевой обстановке использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки.

Также во время тренировки военнослужащие, заступающие в суточный наряд, выполнили ряд мероприятий по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории воинской части.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Антитеррор
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