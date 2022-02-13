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13.02.2022 (03:30)

Военнослужащие Калининградского ОРТЦ приняли участие в тренировке по противодействию терроризма

 Военнослужащие отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении (ГЦ ПРН) приняли участие
в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе проведения тренировки отработаны практические действия по отражению возможных нападений на контрольно-пропускной пункт воинской части, выводом специальной техники и оборудования предназначенного для разминирования и обнаружения взрывчатых веществ.

Военнослужащие разыграли сценарий по захвату лиц преступной группировки с применением средств имитации пожара и холостых боеприпасов.

Данные тренировки в воинских частях объединения 15 армии ВКС особого назначения происходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в различных нештатных ситуациях.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Антитеррор
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