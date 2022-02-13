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13.02.2022 (02:00)

Специалисты РХБ защиты Энгельсского соединения дальней авиации ежедневно проводят спецобработку штаба и прилегающей территории

В Саратовской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты ежедневно проводят специальную обработку штаба Энгельсского соединения дальней авиации и прилегающей территории.

Обработке подвергаются здания и внутренние помещения, коридоры, места несения службы и отдыха военнослужащих, а также уличная территория и строевой плац.

Дезинфекция осуществляется специальным раствором с помощью комплектов ДКВ-1 и современных станций спецобработки АРС-14КМ

В ходе проведения мероприятий по санитарной обработке штаба соединения планируется использовать раствор ДТС-ГК.

«Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединения и подчиненных воинских частей дальней авиации.  Раствор безопасен для здоровья личного состава и губителен для широкого спектра вирусов», - сообщил начальник штаба авиационного соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
COVID-19
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