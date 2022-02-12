12.02.2022 (23:45)

В Центральном музее ВВС поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения

В Центральном музее Военно-воздушных сил состоялось чествование участника Великой Отечественной войны штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галины Брок-Бельцовой в связи с её 97-летием.

В рамках мероприятия проведен урок мужества «Небо Родины» на котором старший научный сотрудник ЦМ ВВС А.Булыгин рассказал об истории создания и боевого применения трех женских авиационных полков, о патриотизме русского народа на исторических примерах и эпизодах, связанных с биографией именинницы и её однополчан. Руководитель «Бессмертного полка России» по Московской области, член Общероссийского народного фронта В.Анисимов в своем выступлении поздравил Галину Павловну с днем рождения и отметил её неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Галину Павловну поздравили представители Московской областной Думы, администрации городского округа Щёлково, представители Главного командования и воинских частей ВКС, ветеранских организаций Московской области, военнослужащие 929 ГЛИЦ, пионеры средней школы № 32 города Могилёва, юнармейцы и кадеты Щелковского района Московской области, выпускники Челябинского училища штурманов, где преподавала Галина Павловна, а учащиеся школы №1383 Звездного городка исполнили в честь именинницы песню.

Представитель Клуба военачальников Российской Федерации заслуженный летчик, генерал-полковник авиации Б.Ф.Корольков вручил ветерану памятную медаль «800 лет Александра Невского».

В рамках мероприятия была открыта выставка «Героическая гроссмейстер воздушной стихии» о гвардии старшем лейтенанте Галине Брок-Бельцове. На выставке представлены фотографии военной поры, наградные листы Г.П.Брок, семейные фотографии, авиационные прицелы, применявшиеся на самолетах Пе-2 и Пе-8.

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