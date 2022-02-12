12.02.2022 (23:15)

В девятый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр армейскик спортсмены поборются за медали в 4 видах спорта

13 февраля, в девятый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 7 комплектов наград в 5 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 5 из них в 4 видах спорта.

В воскресенье на лыжном стадионе награды разыграют мужчины лыжники в эстафете 4х10 км. Старт запланирован на 10:00 по московскому времени. Участие в ней в составе четверки команды ОКР примет старший лейтенант Алексей Червоткин.

В 12:00 начнётся гонка преследования у биатлонисток. На старт выйдут четыре представительницы Центрального спортивного клуба Армии - прапорщик Ирина Казакевич, прапорщик Ульяна Нигматуллина, прапорщик Светлана Миронова и Кристина Резцова. Спортсменки преодолеют 10 км дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

Следом за девушками в 13:45 борьбу за награды в гонке преследования поведут мужчины. Старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов и младший сержант Даниил Серохвостов преодолеют 12,5 км дистанцию.

С 14:00 со стадии четвертьфинала борьбу за медали Олимпийских игр 2022 года начнут мужчины в шорт-треке на дистанции 500 метров. В этой дисциплине выступает армеец Павел Ситников.

На аналогичной дистанции, но уже в конькобежном спорте, будут разыграны награды среди женщины. На старт выйдет представительница ЦСКА Дарья Качанова. Начало этих соревнований запланировано на 16:00 мск.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 2 комплектов медалей в горнолыжном спорте и шорт-треке.

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