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12.02.2022 (20:00)

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии завершился второй турнир на Кубок командующего ВДВ по мини-футболу

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии период с 8 по 11 февраля 2022 года  проведен II Кубок командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Сердюкова  по мини-футболу.

В турнире приняло участие более 120 военнослужащих из воинских частей, соединений и учреждений Воздушно-десантных войск.

В командном зачете места распределились следующим образом:

  • 1 место заняла  команда «Купол-ВДВ», представляющая Псковское десантно-штурмовое соединение.
  • 2 место - военнослужащие из команды «Гвардия» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ.
  • 3 место у команды «РВВДКУ» из Рязанского высшего военного воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (г. Рязань).

«Уровень игроков и команд в целом растёт с каждым годом. Появляются «новые звездочки», которые пополнят ряды сборной команды Воздушно-десантных войск, по праву являющейся одной из сильнейших в Вооруженных Силах Российской Федерации» - отметил в своем выступлении главный судья соревнований подполковник Роман Исупов.

Чемпионат по мини-футболу прошел в рамках Спартакиады ВДВ, посвященной памяти Владимира Сафонова, - одного из выдающих начальников, возглавлявших физподготовку в Воздушно-десантных войсках.

Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и сувенирами. Кроме того, были отмечены ценными подарками игроки в 7 номинациях.      

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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И медали получили, и опыта набрались

Метки:
Спорт , Соревнования
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