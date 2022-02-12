12.02.2022 (20:00)

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии завершился второй турнир на Кубок командующего ВДВ по мини-футболу

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии период с 8 по 11 февраля 2022 года проведен II Кубок командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Сердюкова по мини-футболу.

В турнире приняло участие более 120 военнослужащих из воинских частей, соединений и учреждений Воздушно-десантных войск.

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место заняла команда «Купол-ВДВ», представляющая Псковское десантно-штурмовое соединение.

2 место - военнослужащие из команды «Гвардия» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ.

3 место у команды «РВВДКУ» из Рязанского высшего военного воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (г. Рязань).

«Уровень игроков и команд в целом растёт с каждым годом. Появляются «новые звездочки», которые пополнят ряды сборной команды Воздушно-десантных войск, по праву являющейся одной из сильнейших в Вооруженных Силах Российской Федерации» - отметил в своем выступлении главный судья соревнований подполковник Роман Исупов.

Чемпионат по мини-футболу прошел в рамках Спартакиады ВДВ, посвященной памяти Владимира Сафонова, - одного из выдающих начальников, возглавлявших физподготовку в Воздушно-десантных войсках.

Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и сувенирами. Кроме того, были отмечены ценными подарками игроки в 7 номинациях.

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