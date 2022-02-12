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12.02.2022 (18:10)

В поддержку российских олимпийцев военнослужащие ЦВО развернули баннер на высоте более 2000 метров

Фото Видео

Военнослужащие Центрального военного округа, в поддержку российских спортсменов-участников зимних Олимпийских игр в Пекине, развернули баннер на одной из вершин хребта Западного Саяна.

В ходе проведения акции около 50 военнослужащих с помощью горнолыжного снаряжения преодолели свыше 10 километров с набором высоты. В завершении восхождения участники акции развернули баннер с олимпийскими кольцами в поддержку российских спортсменов.

«Этим восхождением мы хотим поддержать наших спортсменов и показать, что мы с ребятами, пускай даже и мысленно. Мы следим за выступлениями нашей сборной и переживаем. Но мы не остаемся в стороне и даже здесь, неся службу на высоте, болеем за российских спортсменов», – поддержал олимпийцев военнослужащий горного подразделения Центрального военного округа рядовой Владимир Самойлов.

Всего на Олимпийских играх в Пекине выступают 212 российских спортсменов, среди которых 62 – участники армейских клубов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт
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