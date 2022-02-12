12.02.2022 (17:45)

Военнослужащие РВСН примут участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2022»

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения РВСН примут участи в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2022».

В забегах на пять и десять километров военнослужащие примут участие на лыжах военного образца. После лыжной гонки все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и бутербродами на пунктах обогрева личного состава, специально развёрнутых на соревнованиях.

Безопасность в местах проведения спортивно-массовых мероприятий будут обеспечивать военные полицейские во взаимодействии со своими гражданскими коллегами.

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. Традиционно в «Лыжне России» принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители.

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