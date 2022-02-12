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12.02.2022 (16:45)

В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН пройдет конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом

В Йошкар-Олинском  ракетном соединении РВСН в рамках подготовки к всеармейскому этапу конкурса «АрМИ-2022» «Соколиная охота» пройдет состязания на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БпЛА).

В отборочном этапе соревнований примают участие расчеты подразделений охраны и разведки ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БпЛА типа «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты управления БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса – на лучший расчет управления комплексом с БпЛА в масштабе Владимирского  ракетного объединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка
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