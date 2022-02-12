12.02.2022 (10:00)

Сегодня в Министерстве обороны республики Беларусь состоялся брифинг официального представителя Инны Горбачевой

Сегодня в Министерстве обороны Беларуси состоялся брифинг официального представителя Министерства обороны Республики Беларусь Инны Горбачевой, посвященный работе средств массовой информации во время второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства на территории Республики Беларусь.

Второй этап проходит с 10 по 20 февраля и включает в себя совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России «Союзная решимость-2022».

Военными ведомствами Беларуси и России принято положительное решение об участии представителей средств массовой информации в информационном сопровождении учения «Союзная решимость -2022».

На первом этапе проверки информационное сопровождение осуществлялось военными средствами массовой информации и пресс-офицерами управления информации Министерства обороны Беларуси и Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации.

Впервые для работы на учении Министерством обороны Беларуси приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.

С 12 по 19 февраля Министерством обороны Беларуси будет спланировано три пресс-тура на участки практических действий войск.

12 февраля полигон «Гожский» посетят белорусские и российские журналисты, как представители от стран-участниц совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России.

В соответствии с замыслом проведения совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России «Союзная решимость-2022» на полигоне «Гожский» спланировано ведение боя в районе засадных действий подразделениями боевого охранения с разведкой противника. В дальнейшем будет осуществляться ведение маневренной обороны при поддержке авиации и артиллерии, проведение контратаки общевойсковым резервом на участке вклинения противника. Затем выход из боя и отход на последующие рубежи маневренной обороны.

15 февраля участок местности «Полесский» посетят белорусские и российские журналисты, как представители от стран-участниц совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России.

На участке местности «Полесский» спланировано проведение боевого пуска тактическим ракетным комплексом «Точка». Боевые пуски будут проведены в рамках ведения ракетными войсками систематических огневых действий. В ходе пуска будет нанесен групповой ракетный удар по двум объектам условного противника на удалении до 70 км.

19 февраля полигон «Обуз-Лесновский» посетят зарубежные, белорусские и российские журналисты.

На полигоне «Обуз-Лесновский» спланировано ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника, при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя.

В программу и даты пресс-туров могут вноситься изменения.

С учетом возможностей по размещению журналистов на полигонах и необходимости обеспечения мер безопасности, формирование списков для посещения участков практических действий войск во время пресс-туров будет осуществляться по принципу «первый обратившийся включается» из числа аккредитованных.

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