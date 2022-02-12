12.02.2022 (16:15)

Радиотренировка по проверке систем управления связи состоялась на военной базе РФ в Таджикистане

Радиотренировка в рамках проверки систем управления связи и взаимодействия полевых командных пунктов состоялась в 201-ой военной базе РФ в Таджикистане.

Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, специалисты отработали комплекс задач по доставке и развертыванию подвижного пункта управления соединения в назначенный район.

В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Всего в радиотренировке приняло участие более 100 военнослужащих, были задействованы десятки единиц техники связи.

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