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12.02.2022 (16:15)

Радиотренировка по проверке систем управления связи состоялась на военной базе РФ в Таджикистане

Радиотренировка в рамках проверки систем управления связи и взаимодействия  полевых командных  пунктов состоялась в 201-ой военной базе РФ в Таджикистане.

Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, специалисты отработали комплекс задач по доставке и развертыванию подвижного пункта управления соединения в назначенный район.

В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Всего в радиотренировке приняло участие более 100  военнослужащих, были задействованы десятки единиц  техники связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Военная база , Таджикистан
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