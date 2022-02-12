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12.02.2022 (16:00)

В Тверской области экипажи истребителей МиГ-31 ЗВО выполнили фотострельбу по воздушным целям

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировочных полётов выполнили полёты с ведением учебных воздушных боев.

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия Миг-31БМ отработали приемы ведения воздушного боя с применением фотострельбы на малых и предельно-малых высотах, перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач лётчики отработали взаимодействие с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, уход от средств поражения «противника», а также вопросы аэронавигации.

Полёты проводились как в светлое, так и в тёмное время суток, было задействовано более 60 специалистов лётного и инженерно-технического состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Истребительная авиация
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