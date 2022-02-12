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12.02.2022 (15:45)

Свыше 1,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России- 2022»

Сегодня свыше 1,5 тыс. военнослужащих и членов их семей гвардейской танковой армии Западного военного округа приняли участие в традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022» в Московской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областях.

Перед гонкой все военнослужащие соединения прошли медицинский осмотр и получили допуск к соревнованиям. На старт допускался только личный состав, привитый от COVID-19 или перенесший инфекцию ранее.

Победители и призеры состязаний были награждены медалями и кубками Министерства спорта России, а также подарками от партнёров мероприятия. Также были определены победители в различных номинациях.

«Лыжня России» – самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта, который влияет на здоровье самым положительным образом – физическая активность здесь сочетается с нахождением на открытом воздухе. Основной целью соревнований является привлечение горожан к регулярным занятиям лыжным спортом и популяризация здорового образа жизни.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт
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