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12.02.2022 (15:30)

И медали получили, и опыта набрались

Пятый по счету чемпионат и первенство по рукопашному бою города Обь, что в Новосибирской области, собрали под своим крылом солидное число участников – более 170 из 10 клубов. 

Честь местного отделения ДОСААФ защищал 21 спортсмен. Представители оборонного общества выступили весьма успешно. Они завоевали в своих возрастных и весовых категориях не только 18 медалей различного достоинства, медали и дипломы, но и приобрели новый соревновательный опыт. 

Отличились самые юные «рукопашники» 6-11-летние Михаил Бала, Андрей Гусев, Артем Мачихин, Егор Черных, Иван Овчинников и Егор Косарев, выигравшие свои финальные поединки. Призерами состязаний стали Егор Кулешов, Олег Бикбулатов, Артем Кудинцев и другие. 

Командные усилия вывели их на третье место.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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