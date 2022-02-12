12.02.2022 (15:30)
И медали получили, и опыта набрались
Пятый по счету чемпионат и первенство по рукопашному бою города Обь, что в Новосибирской области, собрали под своим крылом солидное число участников – более 170 из 10 клубов.
Честь местного отделения ДОСААФ защищал 21 спортсмен. Представители оборонного общества выступили весьма успешно. Они завоевали в своих возрастных и весовых категориях не только 18 медалей различного достоинства, медали и дипломы, но и приобрели новый соревновательный опыт.
Отличились самые юные «рукопашники» 6-11-летние Михаил Бала, Андрей Гусев, Артем Мачихин, Егор Черных, Иван Овчинников и Егор Косарев, выигравшие свои финальные поединки. Призерами состязаний стали Егор Кулешов, Олег Бикбулатов, Артем Кудинцев и другие.
Командные усилия вывели их на третье место.
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