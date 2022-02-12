12.02.2022 (15:00)

Кубанские казаки-кадеты участвовали в проекте «Огненный десант»

В Краснодаре продолжается реализация нового этапа патриотической программы «Огненный десант», посвящённой памяти подвига моряков-десантников в октябре 1942 года.

На днях к проекту присоединились воспитанники Кубанского казачьего кадетского корпуса им. атамана М.П. Бабыча.

Сначала в гости к казакам-кадетам пришли сотрудники регионального отделения ДОСААФ и провели просветительскую часть программы. Ребятам рассказали об истории и современности обороной организации, показали документальный фильм «Огненный десант», вручили информационные буклеты.

А уже через два дня десятиклассники казачьего кадетского корпуса во главе с его начальником Владимиром Масловым прибыли в краевой стрелково-спортивный клуб ДОСААФ, где для них был организован военно-спортивный этап патриотического проекта.

На территории стрелкового комплекса будущих защитников Отечества приветствовал председатель краевого отделения ДОСААФ Борис Левитский, который рассказал о проекте и пригласил ребят к занятиям военно-прикладными видами спорта в подразделениях оборонной организации.

После этого опытные инструкторы провели ознакомительное обучающее занятие по стрелковому спорту, завершившееся практической стрельбой из малокалиберной спортивной винтовки. Многие из ребят впервые взяли в руки огнестрельное оружие, но все показали хорошую меткость по итогам мини-соревнований. На память казакам-кадетам выдали мишени с результатами их стрельбы.

Председатель краевого отделения ДОСААФ Борис Левитский и начальник казачьего корпуса Владимир Маслов обсудили развитие сотрудничества, в том числе в вопросах первоначальной авиационной и парашютно-десантной подготовки ребят, большинство из которых после завершения обучения поступают в военные ВУЗы.

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