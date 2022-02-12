12.02.2022 (14:30)

Первый этап соревнований «Лига ВПК»

В рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 95-летию ДОСААФ, прошел первый этап соревнований «Лига ВПК» в Аверьяновской средней общеобразовательной школе Кизлярского района Дагестана.

Учащиеся 8-11 классов в этих состязаниях разбирали и собирали автомат Калашникова, прыгали в длину с места, выполняли атлетические упражнения, преодолевали дистанцию челночного бега 3 х 10 метров.

Почетным гостем соревнований был заместитель начальника Кизлярской автошколы ДОСААФ Аликберу Таныркулу, который пожелал ребятам успеха, хороших спортивных успехов на всех спортивных площадках.

Командную победу в состязаниях одержали учащиеся 11-го класса. Они, как и призеры - девятиклассники, а также лучшие спортсмены в личном зачете, награждены дипломами и грамотами Кизлярской автошколы ДОСААФ.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут выступать во втором этапе соревнований «Лига военно-патриотических клубов», в феврале в одной из школ Кизлярского района.

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