12.02.2022 (14:00)

В Иркутской области завершилось учение с экипажами дальней авиации

В авиационном полку дальних бомбардировщиков Ту-22м3, дислоцированном в Иркутской области, завершилось лётно-тактическое учение.

В ходе учения летчики отработали задачи перебазирования из пункта дислокации на оперативный аэродром, практическое бомбометание по наземным целям на полигоне, а также условные пуски ракет.

В районе учений специалистами связи выполнены нормативы по развёртыванию запасных командных пунктов, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях.

Инженерно-технический состав отработал задачи по подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Во время розыгрышей тактических эпизодов учения военнослужащие также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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