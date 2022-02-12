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12.02.2022 (13:45)

Лыжница ЦСКА Юлия Ступак - олимпийская чемпионка в эстафете

Сегодня на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды у лыжниц в эстафете 4х5 км. Спортсменка ЦСКА Юлия Ступак в составе команды ОКР стала обладательницей золотой награды.

Команда ОКР в составе старшего лейтенанта Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой стали олимпийскими чемпионками в женской лыжной эстафете. Спортсменки ОКР преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты и 41 секунду.

Второй результат показали спортсменки Германии - плюс 18,2 секунды.

Замкнули тройку лучших лыжницы команды Швеции - плюс 20,7 секунды.

Ступак и Непряева бежали гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — коньковым.

Важно отметить, что армейская спортсменка на своём первом этапе уверенно захватила лидерство в гонке. Преимущество достигало 13 секунд. На втором этапе Непряеву смогла догнать немецкая лыжница. Так вдвоём, попеременно лидируя, представительницы ОКР и сборной Германии преодолели два заключительных этапа. Главная борьба развернулась на последнем круге. Степанова вырвалась вперёд и только увеличивала своё преимущество. И в гордом одиночестве первая пересекла финишный створ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Зимние Олимпийские игры 2022
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