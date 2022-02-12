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12.02.2022 (13:30)

Специалисты службы ГСМ общевойсковой армии ЗВО провели массовую заправку танков в Нижегородской области

Специалисты службы горюче-смазочных материалов общевойсковой армии Западного военного округа провели учение по массовой заправке танковых подразделений в Нижегородской области.

Специалисты службы ГСМ обеспечили потребность войск на марше. Военнослужащие отработали вопросы по единовременной заправке танковых рот на марше без организации мест стоянки. Более 10 танков одновременно осуществили дозаправку с помощью новых авторазливочных цистерн и автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10.

Дозаправка полного топливного бака танка была осуществлена за 4,5 минуты, что позволило в кратчайшие сроки организовать дозаправку, а танковая рота смогла оперативно продолжить движение. Сокращение сроков заправки в боевых условиях, а также увеличение емкости единовременной заправки от одного заправочного комплекса, позволяет увеличить запас хода бронетехники, а также повысить живучесть подразделений и экипажей в боевых условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения
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