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12.02.2022 (13:15)

Более 250 военнослужащих ЦВО приняло участие в «Лыжне России» в Новосибирске

Более 250 военнослужащих ЦВО приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2022», которая прошла сегодня на базе Института ядерной физики СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского.

Военнослужащие соединений и воинских частей различных видов и родов войск Центрального военного округа, члены их семей, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) продемонстрировали свои навыки и выносливость на дистанции в 5 и 10 км. Кроме того, в мероприятии уже традиционно принимали участие слушатели специального факультета НВВКУ.

Военнослужащие ЦВО в Сибири ежегодно принимают активное участие в «Лыжне России». Проведение подобных мероприятиях позволяет поддерживать высокий уровень физической подготовленности военнослужащих, благотворно сказывается на укреплении их здоровья, а также способствует пропаганде здорового образа жизни.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт
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