12.02.2022 (12:35)

Филиал «Московский» ФГАУ «Росжилкомплекс» проводит инвентаризацию фонда

В настоящий момент по всей России проводится инвентаризация ведомственного жилищного фонда Министерства обороны, поручение было дано Министром обороны Сергеем Шойгу в конце 2021 года.

К мероприятиям приступили в филиале «Московский» ФГАУ «Росжилкомплекс», в ведении которого находятся жилые помещения, распределяемые военнослужащим Москвы и Московской области.

Как отметил начальник филиала Глеб Смирнов, в зоне инвентаризации более десятка военных гарнизонов, а комиссионному осмотру подлежат порядка 60 000 жилых помещений.

Определена механика проведения мероприятий. Перед выходом на объекты проводятся учебно-методические занятия, в рамках которых представителям воинских частей и привлекаемых управляющих организаций доводится порядок работы и график мероприятий в конкретном гарнизоне. Затем производятся документарные проверки, сверяется актуальность баз, после члены комиссий выходят для проверки фактического проживания военнослужащих и членов их семей.

Мероприятия будут завершены к 31 марта. Результаты инвентаризации помогут сформировать актуальную информацию о состоянии фонда, а также будут приниматься во внимание при формировании графиков проведения ремонта объектов ведомственного жилищного фонда, принятии иных решений, связанных с формированием единой системы управления им.

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