12.02.2022 (13:00)

Лётчики-истребители Северного флота отработали тактику воздушного боя в небе над Арктикой

На Кольском полуострове состоялись учебно-тренировочные полеты лётчиков-истребителей на самолётах Су-33, Су-30СМ, и МиГ-29К.

В течение двух дней подряд пилоты отработали тактику ведения маневренного воздушного боя, а также совершенствовали технику пилотирования. Полёты проходили с аэродрома Североморск-3. В них было задействовано порядка 20 молодых лётчиков двух корабельных истребительных авиаполков Северного флота.

В ходе зимнего периода обучения лётчикам предстоит пройти курс одиночной подготовки и отработать слётанность в парах. Весной они примут участие в нескольких лётных тактических учениях и отработают стрельбы по воздушным, наземным и морским целям, а также бомбометание.

В 2022 году, так же как и в прошлом, палубные лётчики-истребители пройдут курс подготовки в Крыму на наземном тренажёре НИТКА, имитирующем палубу авианосца.

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