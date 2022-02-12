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12.02.2022 (12:45)

Военные автоинспекторы ЦВО подвели итоги конкурса «Ребус безопасности» в Омской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округе подвели итоги конкура «Ребус безопасности», среди кадетов Омского кадетского корпуса.

Ребята представили работы на конкурс в виде рисунков с ребусами на тему безопасности дорожного движения. Ребусы создавались с использованием военной тематики и терминов из правил дорожного движения. Участники с интересом и ответственностью отнеслись  к выполнению конкурсного задания.

Военнослужащие ВАИ наградили победителей конкурса грамотами и призами. В завершении юношам напомнили о необходимости соблюдения правила ПДД  во время передвижения по тротуару и проезжей части.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военное образование , ВАИ
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