12.02.2022 (12:45)

Военные автоинспекторы ЦВО подвели итоги конкурса «Ребус безопасности» в Омской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округе подвели итоги конкура «Ребус безопасности», среди кадетов Омского кадетского корпуса.

Ребята представили работы на конкурс в виде рисунков с ребусами на тему безопасности дорожного движения. Ребусы создавались с использованием военной тематики и терминов из правил дорожного движения. Участники с интересом и ответственностью отнеслись к выполнению конкурсного задания.

Военнослужащие ВАИ наградили победителей конкурса грамотами и призами. В завершении юношам напомнили о необходимости соблюдения правила ПДД во время передвижения по тротуару и проезжей части.

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