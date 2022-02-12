12.02.2022 (12:45)
Военные автоинспекторы ЦВО подвели итоги конкурса «Ребус безопасности» в Омской области
Военные автоинспекторы Центрального военного округе подвели итоги конкура «Ребус безопасности», среди кадетов Омского кадетского корпуса.
Ребята представили работы на конкурс в виде рисунков с ребусами на тему безопасности дорожного движения. Ребусы создавались с использованием военной тематики и терминов из правил дорожного движения. Участники с интересом и ответственностью отнеслись к выполнению конкурсного задания.
Военнослужащие ВАИ наградили победителей конкурса грамотами и призами. В завершении юношам напомнили о необходимости соблюдения правила ПДД во время передвижения по тротуару и проезжей части.
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