12.02.2022 (12:30)

Учебно-методический сбор с офицерами военно-учебного центра УрФУ состоялся в Екатеринбурге

Учебно-методический сбор с офицерами военно-учебного центра Уральского федерального университета состоялся в Екатеринбурге.

В течение недели участники сбора прослушали курс лекций по профессионально-должностной, оперативной, военно-технической и военно-политической подготовке. Также во время сбора подвели итоги работы за первый семестр текущего учебного года, поставили цели и задачи на первое полугодие 2022 года.

На практической части сборов с офицерами проведен строевой смотр в зимней полевой одежде, сданы нормативы по стрельбе из огнестрельного оружия, надеванию костюма ОЗК.

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