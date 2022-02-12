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12.02.2022 (12:30)

Учебно-методический сбор с офицерами военно-учебного центра УрФУ состоялся в Екатеринбурге

Учебно-методический сбор с офицерами военно-учебного центра Уральского федерального университета состоялся  в Екатеринбурге.

В течение недели участники сбора прослушали курс лекций по профессионально-должностной, оперативной, военно-технической и военно-политической подготовке.  Также во время сбора подвели итоги  работы  за первый семестр текущего учебного года, поставили цели и задачи на первое полугодие 2022 года.

На практической части сборов с офицерами проведен строевой смотр в зимней полевой одежде, сданы нормативы по  стрельбе из огнестрельного оружия, надеванию костюма ОЗК.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учебный центр , Военные сборы
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