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12.02.2022 (12:15)

В Татарстане военные автоинспекторы провели акцию «Чистое стекло»

В Республике Татарстан автоинспекторы провели акцию «Чистое стекло», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяли чистоту регистрационных номерных знаков транспортных средств, наличие омывающей жидкости и общую готовность военной техники к эксплуатации.

Всего было проверено около 100 единиц военной техники, в их числе КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и Лады «Веста».

На следующей неделе запланировано провести акцию «Ремень безопасности».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная полиция
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