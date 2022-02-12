12.02.2022 (12:15)

В Татарстане военные автоинспекторы провели акцию «Чистое стекло»

В Республике Татарстан автоинспекторы провели акцию «Чистое стекло», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяли чистоту регистрационных номерных знаков транспортных средств, наличие омывающей жидкости и общую готовность военной техники к эксплуатации.

Всего было проверено около 100 единиц военной техники, в их числе КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и Лады «Веста».

На следующей неделе запланировано провести акцию «Ремень безопасности».

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