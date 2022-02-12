12.02.2022 (12:00)

Военные инженеры гвардейской танковой армии ЗВО сорвали наступление условного противника в Подмосковье

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали установку смешанных минных полей на полигоне «Алабино» в Московской области в ходе тактического учения.

В ходе отработки учебно-боевой задачи военные инженеры выдвинулись в назначенный район для установки минно-взрывных заграждений на маршруте выдвижения основных сил условного противника. Также военнослужащими был заминирован участок лесной дороги для ликвидации личного состава и техники разведывательного дозора неприятеля. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих, удалось сорвать наступление условного противника.

В учении было задействовано порядка 50 единиц военной техники и более 200 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице