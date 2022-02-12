Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.02.2022 (11:30)

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

В рамках учения боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и совершили переход в назначенные районы.

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Учение корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск  Черноморского флота проводится в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
В Подмосковье военная полиция Западного военного округа на полигоне «Алабино» провела тактико-специальное учение по действиям при окружении условного противника
Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» отработали задачи по оказанию помощи условно раненым военнослужащим в полевых условиях
1,5 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений приступили к тактическому учению в горах Абхазии
В соединениях и воинских частях ВВО завершились учебно-методические сборы с командирами взводов

Метки:
Военно-Морской Флот , Учения , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false